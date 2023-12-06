Sandıklı Kaymakamı Engelliler Haftası Programına Katıldı

Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede düzenlenen Engelliler Haftası programına katıldı. Programda öğrencilerin hazırladığı etkinlikleri izleyen Çengel, okuldaki süs bitkileri serasını inceledi. Ayrıca, Kaymakam Çengel, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti ve roman vatandaşlarla bir araya gelerek isteklerini dinledi.

Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Özçınar Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından hazırlanan programdaki öğrencilerin hazırladığı etkinlikleri

Kaymakam Önder Çengel, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş, daire amirleri, ve aileler katıldı.

Etkinliğin ardından Çengel, okuldaki süs bitkileri serasını inceledi, kurum müdürü İbrahim Altıntaş'tan bilgi aldı.

Umre yolcuları uğurlandı

Sandıklı ilçesinde umre ziyaretine gidecek vatandaşlar, kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, "Umre, bizler için özel ve anlamlı bir ibadettir. Kutsal topraklara yolculukları gerçekleştiren hemşerilerimizi yalnız bırakmadık, dualarımız onlarla birlikte. Yolculuğunuz sırasında sağlık, huzur ve güven içinde olmanızı temenni ediyorum." dedi.

Kaymakam Çengel'den ziyaretler

Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti.

Çengel, ziyaretinde, kurumun müdürü Halime Buhurcu'dan bilgi aldı.

Ziyaret sonrası Çengel, yaptığı açıklamada, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında, hükümlü ve tutukluların meslek sahibi olabilmeleri için açılan kursların önemli olduğunu söyledi.

Çengel'e ziyareti sırasında, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed İkbal Doğan da eşlik etti.

Kaymakam Çengel, ilçedeki roman vatandaşlarla buluştu

Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Çay Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda, roman vatandaşlarla bir araya gelerek isteklerini dinledi.

Taleplerle ilgili çeşitli notlar alan Kaymakam Çengel, istekler doğrultusunda ilgili kurum temsilcilerine talepleri değerlendireceğini ifade etti.