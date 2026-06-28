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Sandıklı'da yağmur ve şükür duası yapıldı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde, belediye ve muhtarlar öncülüğünde Dikmen Dede Türbesi'nde yağmur ve şükür duası yapıldı. Bölgede bereket ve bolluk için dualar edilip şükür namazı kılınırken, kesilen kurbanların etleri katılımcılara ikram edildi.

? Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.

?Akharım Belediyesi ve mahalle muhtarlarının öncülüğünde, Dikmen Dede Türbesi'nde vatandaşlar bir araya geldi.

Bölgede bereket ve bolluk için dualar edildi, şükür namazı kılındı.

Hayırseverlerin desteğiyle alınan kurbanlıkların kesilmesinin ardından katılımcılara etli pilav ikram edildi.

Akharımk ?Belediye Başkanı Süleyman Kaynak, yaptığı açıklamada, kültürel mirası gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu yıl yağışlar bereketliydi, şükrümüzü eda ettik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy
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