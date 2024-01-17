Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde şehitler yad edildi

Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Okulunda, şehitler yad edildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, İlçe Müftüsü Ömer Ünal, öğrencilere "Şehitliğin Allah katındaki yeri ve önemi" konusunda ayet ve hadisler ışığında bilgi verdi.

Ünal'ın konuşması sonrası ilahiler ve mevlit okutuldu. Öğrenciler, aileleri ve öğretmenler tarafından dua edildi.

Program sonunda hayırsever bir vatandaş tarafından karşılanan lokma tatlısı öğrenciler, veliler ve öğretmenlere ikram edildi.