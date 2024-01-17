Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde şehitler yad edildi
Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Okulu'nda düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve İlçe Müftüsü Ömer Ünal tarafından şehitliğin Allah katındaki yeri ve önemi hakkında bilgi verildi. Programda ayrıca ilahiler ve mevlit okutuldu, öğrenciler, aileler ve öğretmenler tarafından dua edildi. Program sonunda ise hayırsever bir vatandaş tarafından lokma tatlısı ikram edildi.
Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Okulunda, şehitler yad edildi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, İlçe Müftüsü Ömer Ünal, öğrencilere "Şehitliğin Allah katındaki yeri ve önemi" konusunda ayet ve hadisler ışığında bilgi verdi.
Ünal'ın konuşması sonrası ilahiler ve mevlit okutuldu. Öğrenciler, aileleri ve öğretmenler tarafından dua edildi.
Program sonunda hayırsever bir vatandaş tarafından karşılanan lokma tatlısı öğrenciler, veliler ve öğretmenlere ikram edildi.