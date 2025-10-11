Haberler

Sandıklı'da Gazze için Barış Bahçesi Kuruldu

Sandıklı'da Gazze için Barış Bahçesi Kuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akharım beldesindeki Atatürk Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Gazze'ye destek olmak amacıyla barış bahçesi oluşturdular. Bahçeye 20 çam ağacı dikilerek, bu ağaçların ilerde bir orman olması hedefleniyor.

Sandıklı ilçesindeki Gazze için barış bahçesi yapıldı.

Akharım beldesi Atatürk Ortaokulu'ndaki öğrenciler ve öğretmenler, Gazze için barış bahçesi kurdu.

Bahçeye, 20 çam ağacı dikildi.

Okul Müdürü Süleyman Sarıışık, yaptığı açıklamada, "Filistinli kardeşlerimize destek olmak amacıyla bir hatıra ormanı oluşturduk. Bugün belki bir ağaç dikiyoruz ama içine kattığımız sevgi ile ilerde orman olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
Gazze'de yeni dönem! İsrail'in çekildiği bölgelere bu birlikler konuşlanıyor

Gazze'de yeni dönem! İsrailli askerlerin yerini bu birlikler alıyor
Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi

Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da oto tamircisi iş yerindeki araçta ölü bulundu

Tamirhanede cansız bedeni bulundu! Gencin ölümünde tek bir ihtimal var
Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi

Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.