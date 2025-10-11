Sandıklı'da Gazze için Barış Bahçesi Kuruldu

Sandıklı ilçesindeki Gazze için barış bahçesi yapıldı.

Akharım beldesi Atatürk Ortaokulu'ndaki öğrenciler ve öğretmenler, Gazze için barış bahçesi kurdu.

Bahçeye, 20 çam ağacı dikildi.

Okul Müdürü Süleyman Sarıışık, yaptığı açıklamada, "Filistinli kardeşlerimize destek olmak amacıyla bir hatıra ormanı oluşturduk. Bugün belki bir ağaç dikiyoruz ama içine kattığımız sevgi ile ilerde orman olacak." ifadesini kullandı.