Sandıklı'da ekmek fırınları denetlendi

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde patatesli köy ekmeği üretimi yapan fırınlarda gramaj ve temizlik denetimi yaptı. Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, halk sağlığını önemsediklerini belirterek, işini layıkıyla yapan işletmelere teşekkür etti.