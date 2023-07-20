Sandıklı'da ekmek fırınları denetlendi
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Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde patatesli köy ekmeği üretimi yapan fırınlarda gramaj ve temizlik denetimi yaptı. Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, halk sağlığını önemsediklerini belirterek, işini layıkıyla yapan işletmelere teşekkür etti.
Sandıklı'da ekmek fırınları denetlendi.
Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde patatesli köy ekmeği üretimi yapan fırınlarda gramaj ve temizlik denetimi yaptı.
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yaptığı açıklamada, halk sağlığını önemsediklerini belirterek, işini layıkıyla yapan işletmelere teşekkür etti.
???????- Çay'da devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı
T.E.Ç, idaresindeki 03 AFE 157 plakalı motosiklet, Tekke Mahallesi'nde devrildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı.