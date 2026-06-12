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Afyonkarahisar'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi aranıyor

Afyonkarahisar'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi aranıyor
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde evinden ayrılıp geri dönmeyen 82 yaşındaki Alzheimer hastası Halil Kocabıyık için jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası için arama çalışması başlatıldı.

Karadirek köyündeki evinden dün ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Halil Kocabıyık'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu.

Bölgeye, jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vatandaşların da desteğiyle Kocabıyık'ın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy
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