Sandıklı Çambeyli köyünde N.K'ye ait evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sandıklı Çambeyli köyünde N.K'ye ait evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sandıklı'nın Çambeyli köyünde N.K'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Sandıklı Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evde hasar oluştu.
Sandıklı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çambeyli köyünde N.K'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahaleyesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
Kaynak: AA