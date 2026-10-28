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Sandıklı Çambeyli köyünde N.K'ye ait evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Sandıklı'nın Çambeyli köyünde N.K'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Sandıklı Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evde hasar oluştu.

Sandıklı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çambeyli köyünde N.K'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahaleyesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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