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Sanchez, TikTok soruşturmasını 'cezasızlık sona erdi' diyerek değerlendirdi

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, savcılığın TikTok'ta çocuk cinsel istismarı materyali dağıtımına ilişkin soruşturma başlatmasını 'harika haber' olarak niteledi. Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego da TikTok'un İspanya'daki faaliyetlerinin askıya alınmasını istedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya platformu TikTok'ta çocuk cinsel istismarına ilişkin görüntülerin yayılmasıyla ilgili savcılığın soruşturma başlatma kararının harika bir haber olduğunu belirterek "Sosyal medyada cezasızlık sona erdi." ifadesini kullandı.

İspanya'da Maldita.es adlı haberlerin doğruluğunu analiz eden haber portalının başvurusu üzerine, Siber Suçlar Koordinatör Savcısı Elvira Tejada de la Fuente'nin, TikTok platformunda çocuk cinsel istismarı ve çocuk istismarı materyallerinin oluşturulması ve yayılmasıyla ilgili olası suçları soruşturma kararı Başbakan Sanchez'den tebrik aldı.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Harika haber. Savcılık, TikTok'ta çocuk cinsel istismarı materyali dağıtımıyla ilgili soruşturma başlattı. Bunu uzun zaman önce de belirtmiştik. Sosyal medyada cezasızlık sona erdi. Hiçbir platform kanunun üstünde değil. Hele ki çocuklarımızın haklarının üstünde hiç değil." ifadelerine yer verdi.

Azınlık sol koalisyon hükümetinde Gençlik ve Çocuk Bakanı olarak görev yapan Sira Rego, düzenlediği basın toplantısında, İspanya Veri Koruma Ajansından TikTok'un İspanya'daki faaliyetlerinin "istisnai bir önlem olarak askıya alınmasını" istediklerini açıklamıştı.

Maldita.es portalı, TikTok'ta 48 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşan binden fazla çocuk cinsel istismarı videosu ve bu tür materyalleri paylaşan veya satan 20 binden fazla potansiyel pedofil profili tespit edildiğini ve bunlardan 7 binden fazlasının İspanyolca olarak faaliyet gösterdiğini duyurmuştu.

Diğer yandan Çin merkezli ByteDance şirketi tarafından geliştirilmiş bir sosyal medya platformu olan TikTok, platformunda çocuk cinsel istismarı videolarıyla ilgili haberler ortaya çıkar çıkmaz, içeriği tespit edip kaldırmak için adımlar attığını ve İspanya Veri Koruma Ajansı ve ilgili tüm yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışacağını belirtti.

Kaynak: AA
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