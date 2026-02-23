'İstanbul Valiliği Sancaktepe Kitap Fuarı' törenle açıldı

İstanbul Valiliğince yürütülen "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesi kapsamında düzenlenen "Sancaktepe Kitap Fuarı" törenle açıldı.

Sancaktepe Ravza Caddesi'nde düzenlenen kitap fuarının açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, kentte 3 milyona yakın öğrenci olduğunu belirtti.

Gül, bu mütevazı etkinliklerde yapmak istedikleri şeyin, ilçe özelinde çocuklara, okuyuculara kitabı götürmek, yazarlar ile öğrencileri, okuyucularla, yazarları buluşturmak olduğunu söyledi.

Daha küçük ve mütevazı ama daha yaygın etkinlik yapmak istediklerini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Bunu 39 ilçemizin 39'unda yapacağız. Her yaptığımız etkinlikte eksiğiyle, gediğiyle bir ders çıkararak bir sonrakinde daha iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Bunu yaparken Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere olan bir talimatı vardı. Özeti şu, 'Kendi çocuklarımız için istediğimiz her şeyi İstanbul'daki bütün çocuklar için isteyelim.' Bundan dolayı çocuklarımızın kitap okumasını, spor yapmasını, yeteneklerine göre bir enstrüman çalmasını, sosyal ve kültürel faaliyetler içerisinde bulunup doğruyla yanlışı seçebilmeleri, 'hayır' diyebilmeleri bizim için çok önemli. Bunu öğretmenlerimizle, idarecilerimizle, velilerimizle birlikte yapmaya gayret ediyoruz."

Vali Gül, okullarda kitap okuma alışkanlığını artırmak için yapılan çalışmalara değinerek, "Okullarımızda toplam 6,5 milyon kitabımız vardı. Hedefimiz bunu 2 sene içinde yüzde 100 artırarak 13 milyona çıkarmaktı. Hamdolsun, ilave 6,5 milyon kitap alma hedefimizi aşarak 7 milyonun üzerinde kitap temin ettik. Yeni hedefimiz bunu 10 milyona çıkarmak. Çünkü biliyoruz ki bizim medeniyetimiz kitabı kutsal sayan, ilk emri 'oku' olan ve kitabı en iyi dost bilen bir medeniyet. Yine bizim yazma kültürümüz var. Yazmanın emredildiği bir medeniyetimiz ve inancımız var. Okuyacağız, yazacağız." ifadelerini kullandı.

Bu ülkeye, bu millete faydalı bireyler olmaya gayret edeceklerini belirten Gül, "Ailemizi, şehrimizi, ülkemizi güçlendireceğiz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' hedefine ulaşmak için hep birlikte çalışacağız." dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle çocukları soran, sorgulayan, analiz eden, hayal eden, merak eden, bu meraklarının peşinde yeni bilgiler üretecek bir nesil olarak hayal ettiklerini söyledi.

Yentür, "Bütün derdimiz çocuklarımızı bilgiden yeni bir bilgi üretecek ve okumayla analiz yapabilecek duygu dünyasında keşif yolculuğuna çıkaracak bir ortam oluşturmak." dedi.

Çocukların çok yoğun bir dijital saldırı altında olduğunu belirten Yentür, "16 Mart'ta bir haftalık bir ara tatilimiz olacak. Bu vesileyle çocuklarımız bu bir haftalık tatili değerlendirecek. Kendilerinin ilgileri de doğrultusunda burada öğretmenlerimiz binlerce kitapla buluşturacaklar." diye konuştu.

"Şu anda Türkiye'de 70 binden fazla çeşit kitap basılıyor"

Programda, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da kitaplarla ilgili söyleşi gerçekleştirdi.

Osmanlı'dan bugüne kütüphane ve kitapların tarihine değinen Afyoncu, İstanbul Valisi Gül ve İl Milli Eğitim Müdürü Yentür'ün uzun süreden beri okul kütüphanelerinin zenginleşmesi için çok önemli adımlar attıklarını söyledi.

Prof. Dr. Afyoncu, kitap olan bir evde doğduğunu dile getirerek, "Şimdi bu sizin için bir şey ifade etmeyebilir ama 1960'lı yıllarda evinde kütüphanesi olan insan sayısı son derece azdı. Benim şansım rahmetli babam öğretmendi ve çok okumayı seven birisiydi. Bizim evimizde yüzlerce kitap vardı." şeklinde konuştu.

Türkiye'de kitabın 1960'lı ve 1970'li yıllarda bulunmayan bir nesne olduğunu ifade eden Afyoncu, "1980'li yıllarda ben üniversiteye geldiğimde Türkiye'de 3 bin 500 kitap basılıyordu. Şu anda Türkiye'de 70 binden fazla çeşit kitap basılıyor. Bu son derece büyük bir rakam. Yani bu aslında Türkiye'nin her alanda büyüdüğünü gösteren bir işaret. İtalya'yı geçti Türkiye, Almanya'yı yakaladı." dedi.

Prof. Dr. Afyoncu, Türk dünyasının en fazla Türkçe kitap yazılan şehrinin İstanbul olduğunu belirterek, en önemli kitapların burada yazıldığını, en önemli eserlerin burada inşa edildiğini sözlerine ekledi.

Söyleşinin ardından Vali Gül, Prof. Dr. Erhan Afyoncu'ya hediye takdim etti.

Konuşmaların ardından Vali Gül, Rektör Prof. Dr. Afyoncu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve çocukların katılımıyla kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından protokol üyeleri ile vatandaşlar kitap fuarını gezdi.

"İstanbul Valiliği Sancaktepe Kitap Fuarı" 1 Mart'a kadar ziyaretçilere açık olacak."