Haberler

İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sancaktepe'de yaptığı operasyonda yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen G.P. adlı şahsı tutukladı. Operasyonda 264 tabanca gövdesi ve diğer mühimmat ele geçirildi.

Sancaktepe'de, yasa dışı silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe'de bir kişinin yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Yürütülen saha çalışmaları kapsamında kimliği belirlenen G.P. (27), Yavuz Selim Mahallesi'ndeki ikametine 31 Aralık'ta düzenlenen operasyonda yakalandı.

Adreste yapılan aramada 264 tabanca gövdesi, 37 şarjör, 17 namlu takılı gövde, 800 gerdel yayı, 500 icra mili ve 1000 tetik tertibatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı