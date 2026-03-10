Sancaktepe'de trafikteki tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı
Sancaktepe'de bir otomobil sürücüsü ile minibüste bulunan kişiler arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında bir kişi hareket halindeki aracın kaputuna atladı, sürücü ise manevra yaparak uzaklaştı.
Sancaktepe'de trafikte yaşanan tartışma sırasında bir kişinin hareket halindeki aracın kaputuna atlaması, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Sancaktepe'de bir otomobil sürücüsü ile minibüste bulunan kişiler arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.
Otomobil sürücüsü, tartışmayı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Kayıtta, hareket halindeki otomobilin kaputuna bir kişinin çıkması, ardından minibüsle aracın önünün kesilmesi, otomobil sürücüsünün ise manevra yaparak uzaklaşması görülüyor.
Ayrıca kayıtta, otomobilin ön koltuğunda küçük bir çocuğun bulunduğu gözlendi.