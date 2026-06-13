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Sancaktepe'de toprak kayması

Sancaktepe'de toprak kayması
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Sancaktepe Merve Mahallesi'nde temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edilirken, çevredeki binalarda inceleme yapılacağı bildirildi.

Sancaktepe'de temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Çevredeki binalarda inceleme yapılacağı öğrenildi.

Sancaktepe Merve Mahallesi Mübacir Caddesi'nde temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, toprak kaymasının yaşandığı alanın yakınında bulunan binalarda inceleme yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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