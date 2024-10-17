Sancaktepe'de Tehlikeli Araç Kullanımına 14 Bin 384 Lira Ceza
İstanbul Sancaktepe'de tehlikeli araç kullanan sürücü M.T.S'ye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 14 bin 384 lira ceza kesildi. Emniyet ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerden yola çıkarak sürücüye ulaşarak ceza uyguladı ve adli işlem başlattı.
İstanbul Sancaktepe'de trafikte tehlikeli araç kullanan sürücüye, 14 bin 384 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, Sancaktepe TEM Otoyolu'nda trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan sürücünün sosyal medyada paylaşılan görüntüsünü incelemeye aldı.
Araç plakasından yola çıkarak sürücü M.T.S'ye ulaşan ekipler, Karayolları Trafik Kanunu'nun "muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak", "makas atmak", "emniyet şeridi ihlali" maddelerinden sürücüye 14 bin 384 lira idari para cezası uyguladı.
M.T.S. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.