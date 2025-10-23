Haberler

İstanbul'da kanlı pusu! Sokakta yürüyen 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü

İstanbul'da kanlı pusu! Sokakta yürüyen 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sancaktepe'de 45 yaşındaki Mahir G. gece saatlerinde sokakta yürüyen 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Mahir G. polis ekiplerince silahıyla birlikte yakalandı.

Sancaktepe'de, bir zanlının silahlı saldırısına uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti.

Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak'ta gece saatlerinde yürüyen 3 kişi, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu şahıslar ağır yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli kaçtı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

SALDIRGAN SİLAHIYLA YAKALANDI

Kaçan şüpheli Mahir G. (45), suçta kullandığı silahla yakalanarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Hakkında 5 suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor

10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Skor bile aynı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
İmralı heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3. ziyaret

DEM heyetinden sürpriz hamle! Erdoğan'a gidecekler
Selen Görgüzel isyan etti: Allah'a havale ettim

İsyan etti! ! İmalı mesajı akıllarda soru işareti bıraktı
Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni paralar tedavüle girdi! Banknotlarda dikkat çeken değişiklik
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

Önüne çıkanı öldürüp son kurşunu kendine sakladı
Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi

Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Hakkında hapis cezası istenen ünlü ismin kader günü belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.