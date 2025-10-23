İstanbul'da kanlı pusu! Sokakta yürüyen 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü
İstanbul Sancaktepe'de 45 yaşındaki Mahir G. gece saatlerinde sokakta yürüyen 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Mahir G. polis ekiplerince silahıyla birlikte yakalandı.
Sancaktepe'de, bir zanlının silahlı saldırısına uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti.
Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak'ta gece saatlerinde yürüyen 3 kişi, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu şahıslar ağır yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli kaçtı.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.
SALDIRGAN SİLAHIYLA YAKALANDI
Kaçan şüpheli Mahir G. (45), suçta kullandığı silahla yakalanarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Hakkında 5 suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel