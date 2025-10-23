İstanbul'da kanlı pusu! Sokakta yürüyen 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü

Sancaktepe'de, bir zanlının silahlı saldırısına uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti.

Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak'ta gece saatlerinde yürüyen 3 kişi, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu şahıslar ağır yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli kaçtı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

SALDIRGAN SİLAHIYLA YAKALANDI

Kaçan şüpheli Mahir G. (45), suçta kullandığı silahla yakalanarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Hakkında 5 suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.