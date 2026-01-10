Sancaktepe'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü yangını fark ederek aracı emniyet şeridine çekti.
TEM Otoyolu Samandıra mevkisinde ilerleyen Ç.K. idaresindeki 34 KED 633 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü Ç.K, otomobili emniyet şeridine çekti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler otoyolda güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel