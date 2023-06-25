Sancaktepe'de polis aracına çarpan şüpheliler yakalandı

Sancaktepe'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü, yolu kapatan polis aracına çarptı. Araçtan inen şüpheliler yaya olarak kaçmaya başladı. Bir şüpheli saklanmak için girdiği hastanede, diğer 3 şüpheli ise sokakta yakalandı.

Olay, bugün 03.40 sıralarında Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre polis, 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsünü kovalamaya başladı. Ekipler, kaçan sürücüyü yakalamak için polis aracıyla yolu kapattı. Caddede ilerleyen şüphelilerin bulunduğu otomobil, polis aracına ve başka bir otomobile çarptı. Araçtan inen 1'i kadın 4 şüpheli, yaya olarak kaçmaya başladı. Polisler havaya uyarı ateşi açtı. 3 şüpheli sokakta yakalanırken, 1 şüpheli ise saklanmak için girdiği hastanede yakalanarak gözaltına alındı. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

TES YÖNDE KAÇMAYA DEVAM ETTİ; POLİS ARACINA ÇARPTI