Sancaktepe'de Park Halindeki Otomobilde Bir Kişi Ölü Bulundu

Sancaktepe'de bir kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu.

Osmangazi Mahallesi Hilal Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, park halindeki 34 FPJ 285 plakalı otomobilin ön yolcu koltuğunda bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti.

Adrese çağırılan sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Murat Can Basumlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil ve çevresinde yapılan incelemelerin ardından Basumlı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.