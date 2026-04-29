Sancaktepe'de kamyonetten cep telefonu çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı

Şüphelinin kamyonetin kasasından telefonu çaldığı ve bir işletmeye sattığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi

Sancaktepe'de kamyonetin kasasından cep telefonu çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi'nde bir araçtan cep telefonu çalındığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, 18 Nisan'da bir caddede kamyonetiyle seyyar satıcılık yapan M.D'nin kısa süreli yokluğundan faydalanan şüphelinin, aracın kasasında bulunan cep telefonunu alarak uzaklaştığı tespit edildi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli S.Y'yi (27), 27 Nisan'da aynı mahallede kısa süreli kovalamacanın ardından yakaladı.

Şüphelinin çaldığı cep telefonunu bir işletmeye sattığı belirlendi. İşletme sahibi G.T. (62) gözaltına alınırken, suç konusu cep telefonu da ele geçirildi. Hakkında adli işlem başlatılan G.T, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlı S.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından "hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelinin kamyonetin kasasından telefonu çaldığı ve bir işletmeye sattığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, zanlının açık alanda oturduğu yerden kalkarak kamyonete yöneldiği, etrafını gözledikten sonra telefonu alarak uzaklaştığı yer alıyor. Şüphelinin çaldığı telefonu sattığı işletmedeki görüntüde ise telefonu verdiği işletme sahibinden karşılığında para aldığı görülüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
