Sancaktepe'de 16 yaşındaki şüphelinin iş yeri kurşunladığı anlar kamerada

SANCAKTEPE'de bir iş yerini haraç almak için kurşunlayan Y.Y (16) ve M.A.Y.A. (31) gözaltına alındı. 2 kişinin iş yerine ateş açtığı anlara ait görüntüler ise şüphelilerden birinin cep telefonunda bulundu. İş yerini kurşunlayan 16 yaşındaki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sancaktepe, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin 10 Aralık Çarşamba günü kurşunlandığı yönünde ihbarda bulunuldu. Olay yerine giden polis ekipleri iş yerinin camına 6 merminin isabet ettiğini belirlerken, yapılan incelemede 2 boş kovan bulundu. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelileri takibe aldı. Olaydan iki gün sonra şüphelilerden 16 yaşındaki Y.Y.'nin kimliği tespit edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Şüpheliyi yakalamak için Avcılar ve Arnavutköy'de iki ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Şüpheli Y.Y. gözaltına alındı. Kurşunlama olayını gerçekleştirdiği öğrenilen şüpheli Y.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili sürdürülen çalışmalarda olayın firari şüphelisi olduğu öğrenilen yabancı uyruklu M.A.Y.A.'de yakalandı. Savcılığa sevk edilen M.A.Y.A., sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İŞ YERİNE ATEŞ AÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin cep telefonunda olay anında çekilen görüntüler bulundu. Görüntülerde bir şüphelinin iş yerinin önüne geldiği, silahını çıkardıktan sonra mekanizmayı kurup ardı ardına tetiğe bastığı görüldü. Şüphelinin kaçarken de iş yerine doğru ateş etmeye devam ettiği belirlendi.