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Sancaktepe'de inşaat alanında kısmi toprak kayması meydana geldi

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Sancaktepe'de bir inşaat alanında yağış nedeniyle kısmi toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi, hasar tespit çalışması başlatıldı.

Sancaktepe'de bir inşaat alanında yağış nedeniyle kısmi toprak kayması meydana geldi.

Mübacir Caddesi Merve Sokak'ta bulunan şantiye sahasında yağış nedeniyle kısmi toprak kayması oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz
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