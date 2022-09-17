İstanbul'da hücre evine baskın! 3 kişi 6 kilogram bomba ile yakalandı Güncel Haberler İstanbul'da Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri terör örgütünün hücre evine yapılan operasyonda 3 kişi 6 kilogram bombayla yakalandı. Operasyonun devamında yapılan çalışmalarda evde ele geçirilen bomba malzemelerinin üzerinde parmak izleri bulunan M.O. ve E.T., gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Nisan ayında Sancaktepe'de DKP/BÖG terör örgütünün hücre evine baskın düzenledi. 6 KG BOMBA ELE GEÇİRİLDİ Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken evde ise 6 kilo bomba malzemesi ele geçirildi. Evde yapılan çalışmalarda M.O. ve E.T.'nin parmak izlerine ulaşıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Çarşamba günü 2 şüphelinin kaldıkları tespit edilen 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. DİJİTAL MATERYALLER BULUNDU Operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İstanbul'da hücre evine baskın! 3 kişi 6 kilogram bomba ile yakalandı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.