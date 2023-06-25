Sancaktepe'de düğün konvoyunda silahlı saldırı

Sancaktepe'de düğün konvoyunda otomobilin içindeki bir kişi silahla havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Sancaktepe'de meydana geldi. Düğün eğlencesi yapan bir grup oluşturduğu konvoy ile sokak aralarında ilerlediği sırada bir kişi otomobilinin içinden havaya peş peşe ateş etmeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.