Sancaktepe'de Devrilen Kamyonda Sürücü Yaralandı
Sancaktepe'de seyir halindeyken kontrolden çıkan kamyon devrildi. Sürücü yaralanırken, kamyonun dorsesindeki hurda malzemeler yola saçıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Sancaktepe'de seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Önder Duman idaresindeki 34 HEG 532 plakalı hurda malzeme yüklü kamyon, TEM bağlantı yolu kavşağında virajdan döndüğü sırada kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü yaralanırken, kamyonun dorsesinde bulunan hurda malzemelerin bir kısmı yola saçıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından açıldı.