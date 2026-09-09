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Sancaktepe'de beton pompasının 4 araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

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Sancaktepe'de beton pompasının, beton mikseri ile 3 araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Sancaktepe'de beton pompasının, beton mikseri ile 3 araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Eyüpsultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi'nde seyreden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 MKF 401 plakalı beton pompası, caddeye girmeye çalışan beton mikserine çarptı.

Daha sonra karşı şeride geçerek 3 araca daha çarpan beton pompası, ağaç ve duvara çarptıktan sonra durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan beton pompasının sürücüsü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan beton pompası sürücüsü ile diğer araçlardaki 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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