Haberler

Sancaktepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Sancaktepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Başkan Alper Yeğin'in katılımıyla, öğrenciler ve vatandaşlar Cumhuriyet ruhunu yaşadı. Etkinlikte belgesel, şiirler ve tiyatro gösterileri sergilendi.

SANCAKTEPE Belediyesi Bilgi Evleri tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in de katıldığı programda, öğrenciler ve vatandaşlar Cumhuriyet ruhunu doyasıya yaşadı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, "Cumhuriyet ve Atatürk Belgeseli"ni izledi; ardından sahneledikleri şiirler, şarkılar ve tiyatro gösterileriyle izleyicilerden büyük alkış aldı. Cumhuriyet'in kuruluş sürecini anlatan performanslar, salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Programda konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği en büyük değer olan Cumhuriyetimizin ilanının 102. yılını büyük bir coşku, gurur ve umutla kutluyoruz. Bugünkü etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Yeğin, ayrıca 29 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine tüm Sancaktepelileri davet ederek, "Cumhuriyetimizi; birlik, beraberlik ve yüksek bir katılım kültürüyle Sancaktepe'de hep birlikte kutlayacağız. Tüm hemşerilerimizi bu anlamlı günde Cumhuriyet Bayramı coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum." dedi.

Etkinlikler, Cumhuriyet coşkusunu her yaştan katılımcıya hissettiren renkli görüntülerle son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Tarihi adım! Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da

Meydandaki kalabalığa bakın! Ünlü grup, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır

Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
Arjantin sandık başında

Arjantin'de halk sandık başında
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.