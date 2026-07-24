Bakanlık 23 uzman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 23 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlığın merkez teşkilatının genel idare hizmetleri sınıfında açık bulunan 23 sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı kadrosuna atama yapmak üzere sınav yapılacak.

Giriş sınavı sözlü olmak üzere tek aşamalı gerçekleştirilecek.

İlana, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024-2025 yıllarında yapılan KPSS'den belirlenen puan türlerinde en az 70 puanı olanlar başvurabilecek.

Adaylar, 27 Temmuz-7 Ağustos döneminde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: AA