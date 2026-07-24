Haberler

Bakanlık 23 uzman yardımcısı alacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 23 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 23 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlığın merkez teşkilatının genel idare hizmetleri sınıfında açık bulunan 23 sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı kadrosuna atama yapmak üzere sınav yapılacak.

Giriş sınavı sözlü olmak üzere tek aşamalı gerçekleştirilecek.

İlana, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024-2025 yıllarında yapılan KPSS'den belirlenen puan türlerinde en az 70 puanı olanlar başvurabilecek.

Adaylar, 27 Temmuz-7 Ağustos döneminde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: AA
Beklenen gün geldi: Özgür Özel, istifasını duyurup partiyi bugün kuracak

Ve bugün dananın kuyruğu kopuyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Av yolunda feci son! Genç sevgililer feci şekilde can verdi

Av yolunda feci son! Genç sevgililer feci şekilde can verdi
Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir hatıra fotoğrafı çektirdi

Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir de poz verdi
Gercüş'te feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Her şey saniyeler içinde oldu: Çok sayıda yaralı var
Rusya'nın can damarına bir darbe daha!

Ülke felaketi yaşıyor! Can damarını 24 saat geçmeden yine vurdular
Yemen tarihinde bir ilk! Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı

Tarihi atama! Ülkede bir ilk yaşanıyor
Fatma Soydaş'ın tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı! Tavırlara dikkat
5 binden fazla insanın öldüğü depremden yeni görüntü

Görüntü herhangi bir korku filminden değil! Ölü sayısı 5 bini aştı