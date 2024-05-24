Üye Girişi
Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ergene Kaymakamlığını Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Ergene Kaymakamlığını ziyaret etti. İnan, ilçenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görev alanına giren konular hakkında görüşmelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Ergene Kaymakamlığını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İnan'ı Vali Recep Soytürk, Ergene Kaymakamı Kadir Duman ve protokol üyeleri karşıladı.

Ardından Bakan Yardımcısı İnan ve Vali Soytürk, ilçenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görev alanına giren konularıyla ilgili bir süre görüştü.

Ziyarette, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal ve Çorlu Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan da yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Oruç Baba İnan Ergene Politika Güncel Haberler

ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor

 Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

 BM'nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğdu

BM'nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title