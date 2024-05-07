Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Akşehir'de incelemede bulundu
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Konya'nın Akşehir ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi ve Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. İnan, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Konya'nın Akşehir ilçesinde incelemede bulundu.
İnan, Akşehir'de Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.
Burada yetkililerden bilgi alan İnan, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
İnan'a ziyaretinde Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarı eşlik etti.