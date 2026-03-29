Bakan Kacır: Öğrencilerimize yeni imkanlar sunmaya devam edeceğiz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bilim ve teknolojide lider ülke olma yolunda, üniversitelerimizde altyapılar kurmaya, öğrencilerimize yeni imkanlar sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "253 yıldır bu toprakların kalkınmasına ve geleceğe yürüyüşüne öncülük eden bilim ve araştırma üssümüz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Bilim ve teknolojide lider ülke olma yolunda, üniversitelerimizde altyapılar kurmaya, öğrencilerimize yeni imkanlar sunmaya devam edeceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi'nin akıncıları genç arkadaşlarımızı her daim destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı