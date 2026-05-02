Sanatçı Tülay Özer, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve 79 yaşında vefat eden Zerrin Özer'in ablası sanatçı Tülay Özer, son yolculuğuna uğurlandı.

Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazında taziyeleri sanatçının oğlu Hakan Rizeli kabul etti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Rizeli, Türk müziğinin önemli bir değerini kaybettiğini belirterek, "Annem, diyaliz hastasıydı ve uzun süredir devam eden bir rahatsızlığı vardı. Yaklaşık 10 sene kadardır diyaliz alıyordu. Son 50 gün içerisinde de akciğer enfeksiyonu ile hastanede yatıyordu. Toparlandı diye düşünürken ani gelişen bir durumla maalesef vefat etti. Şu anda gerçekten büyük şaşkınlık içindeyim." dedi.

Rizeli, uzunca bir süredir annesine refakat ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Açıkçası hastane sürecinde iyileşmesini bekliyorduk. İyiye gidiyor gibiydi ama takdiri ilahi, ne olacağı belli olmuyor. Bu süreçte zamana ihtiyacımız olacak. Pandemiden beri annemle birlikte yaşıyordum. Sürekli birlikteydik. O süreçte insanların sevgisini unutmuş gibiydik. Ama bugün buradaki kalabalığı, onu sevenleri, arayanları görünce çok sevindik. Bu kadar sevenini bir arada görmek çok güzel. Allah rahmet eylesin."

"Kolay kolay yeri doldurmayacak bir sanatçıyı kaybettik"

Müzisyen Attila Atasoy da sanatçı ile yakın bir ilişkisi olduğunu aktararak,"Tülay Özer yakın bir arkadaşım, dostum, kardeşim ve bildiğim biriydi. Gerçekten de çok içten, yürekli, içi de dışı gibi olan, doğal, arkadaşları için her zaman bir iyilik timsaliydi. Onunla Marmaris'te yaşarken de çok güzel günlerimiz oldu. Uzun süredir bir rahatsızlığı vardı. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu.

Sanatçı Zafer Gündoğdu ise Özer'in müzikal olarak kıymetli bir sese sahip olduğuna işaret ederek, "Kimsede olmayan bir ses rengine, bir okuyuş tarzına sahip bir isimdi. Kendine has bir üslubu, edası, söyleyiş şekli vardı. Bunun dışında kişilik ve insan olarak çok özel bir örnekti. O, baştan aşağı bir hanımefendiydi. Dost canlısı ve yürekli bir insandı. Benim de çok yakın bir arkadaşımdı. Kolay kolay yeri doldurmayacak bir sanatçıyı kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Sanatçının ailesi ve dostlarının yanı sıra sevenlerinin katıldığı törende Tülay Özer'in cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Tülay Özer, müziğe ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştürerek 1972'de sahnelere adım attı. İlk 45'liğini 1974'te yayımlayan sanatçı, özellikle "İkimiz Bir Fidanız", "Deli Etme Beni Aşk" ve Sezen Aksu imzalı "Büklüm Büklüm" eserindeki yorumuyla geniş kitlelerce tanındı.