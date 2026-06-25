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Sanatçı Ömer Danış, diyabete bağlı rahatsızlıklar sebebiyle hastanede tedavi görüyor

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Yadeller ve Ağlama Gözbebeğim şarkılarıyla tanınan sanatçı Ömer Danış, ileri derecede diyabete bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Kangren sebebiyle ayak parmakları kesilen sanatçı diyalize girerken, İstanbul İl Sağlık Müdürü tarafından ziyaret edildi.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçı Ömer Danış'ın tedavisi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Seslendirdiği "Yadeller" ve "Ağlama Gözbebeğim"in arasında olduğu birçok şarkıyla hafızalarda yer edinen sanatçı, ileri derecede diyabete bağlı rahatsızlıklar nedeniyle bir süredir tedavi görüyor.

Kangren sebebiyle ayak parmakları kesilen sanatçı aynı zamanda diyalize giriyor.

Daha önce yoğun bakımda da tedavi altına alınan Danış'ın sağlık durumu doktorlar tarafından yakından takip ediliyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, tedavisi devam eden sanatçıyı hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
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