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Murat Evgin, Zile'deki Şehit Çocukları Ziyaret Etti

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Sanatçı Murat Evgin, Tokat'ın Zile ilçesinde Türk bayraklarıyla şehit türküsünü söyleyen 4 çocuğu ziyaret etti. Zile Kültürevinde çocuklarla bir araya gelen Evgin, onların eğitim masraflarının Türkiye Yardım Sevenler Derneği tarafından karşılanacağını belirtti. Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın da Evgin'e teşekkür ederek, bu durumun mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Sanatçı Murat Evgin, Tokat'tın Zile ilçesinde Türk bayraklarıyla şehit türküsünü söyleyen 4 çocuğu ziyaret etti.

Evgin, Zile Kültürevinde 4 çocukla bir araya gelerek, sohbet etti.

Çocukların üniversite de dahil eğitim masraflarını Türkiye Yardım Sevenler Derneği tarafında karşılanacağını belirten Evgin, çocuklarla şehit türküsünü de söyledi.

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın da Evgin'e teşekkür ederek, "Bizim için mutluluk verici bir durum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Evgin Güncel tokat Zile

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