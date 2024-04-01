Sanatçı Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisi sona erdi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 24 Mart'ta sabah beyne pıhtı atması sonucu inme indiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. İnanır'ın Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Günlerdir hastanede yatan sanatçıdan sevindiren haber geldi.

REHABİLİTASYON SÜRECİ DEVAM EDECEK

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, İnanır'ın yoğun bakım sürecinin tamamlandığını ve servise çıkarıldığını söyledi. Sanatçının tedavisinin nöroloji servisinde devam edeceğini belirten Sağlam, "Rehabilitasyon süreci de devam ediyor. Daha rahat bir ortamda birinci derece yakınlarıyla görüşebilecek ama mümkün oldukça ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Toparlama sürecine girecek ama rehabilitasyon süreci uzun bir süreç bildiğiniz gibi. Bazen aylar sürebiliyor" dedi.

"HEM KAS GÜÇLERİ HEM DE BİLİNCİ İYİ"

Sağlam, Kadir İnanır'ın şu ana kadar tedavisinin olumlu sürdüğünü aktararak, "Olumsuz bir durum yok. Her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor. Hem kas güçleri hem bilinç hem de genel durumu daha iyi. Ek hastalıklarının tedavisi de bitmek üzere." ifadelerini kullandı.