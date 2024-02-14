Üye Girişi
Haberler

Sanat dünyasının önemli isimlerinden Erkan Özerman hayatını kaybetti

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman, kanser tedavisi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman, kariyeri boyunca birçok önemli görevde bulunmuştu.

TASARIMCI, organizatör, sanatçı menajeri ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özerman, 1976 yılında 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı olarak görev yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Erkan Özerman Sanat Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Aşk şiirleri! En güzel aşk şiirleri nelerdir? Romantik şiirler neler? Kısa ve uzun aşk şiirleri! Cemal Süreya aşk şiirleri, Nazım Hikmet aşk şiirleri Sevgililer günü hediyesi bayan için ne alınır? 14 Şubat sevgililer günü mesajları, sözleri Sevgililer günü mesajları, Sevgililer günü eşe, sevgiliye ve kocaya anlamlı, romantik ve kısa sözler nelerdir? 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri! En anlamlı, duygusal, romantik, aşk dolu sevgililer günü sözleri ve mesajları! Sevgililer günü mesajları, sevgili sözleri ve sevgililer günü sözleri! Sevgiliye doğum günü mesajı | En güzel sevgililer günü sözleri 14 ŞUBAT (Sevgililer günü) duygusal mesaj önerileri! Sevgiliye Güzel Sözler | 14 Şubat Sevgililer Günü uzun mesajları! Sevgili yıl dönümü mesajları! En güzel ve en anlamlı Sevgililer Günü mesajları 14 Şubat sevgililer günü mesajları ne? En romantik ve anlamlı 14 Şubat sevgililer günü mesajları neler? Eşe, Hanıma Sevgililer Günü Mesajları! Evliler için resimli en güzel Sevgililer Günü Mesajları! 14 Şubat Sevgililer Günü Mesajları! 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN DUYGUSAL MESAJLAR! Kısa, öz ve anlamlı sözler! Sevgililer günü sözleri nelerdir? Sevgililer günü mesajları nelerdir? Sevgiliye güzel sözler nelerdir? Erkek sevgiliye 14 Şubat Sevgililer Günü Mesajları! En güzel Sevgililer Günü mesajları! 2022 Sevgililer Günü Mesajları! Sevgililer günü mektubu? En güzel sevgililer günü mektubu nasıl yazılır? 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamak günah mı? Sevgililer Günü haram mı? 14 Şubat kutlamak günah mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title