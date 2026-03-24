Haberler

Sanal medyada kurgu içerik paylaşan kişiye adliye mescidini temizleme cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir sokak röportajında tehdit içeren görüntüleri paylaşan İ.T., gözaltına alındı. İfadesinde olayı kurguladığını söyleyen İ.T., adli kontrolle serbest bırakıldı ve haftada iki gün adliye mescidini temizleme cezası aldı.

ADANA'da sokak röportajı yaptığı kişi tarafından "Bir daha böyle giyinme. Ayağımda kelepçem var, seni delik deşik etmeyeyim" diye tehdit edildiği görüntüleri sanal medyada paylaşan İ.T., gözaltına alındı. İfadesinde, daha fazla izlenmek için olayı kurguladıklarını belirten İ.T.'ye, haftada 2 gün adliye mescidini temizleme cezası verildi.

Sanal medya hesabında içerik üreten İ.T., Seyhan ilçesinde 2 kişiyle yaptığı sokak röportajında, "İstanbullular mı daha misafirperver yoksa Diyarbakırlılar mı?" diye sordu. Ancak "Adanalılar daha misafirperver. Ama sen bir daha böyle giyinme. Ayağımda kelepçem var, seni delik deşik etmeyeyim" diye tehdit eden kişi, ayak bileğindeki elektronik kelepçe olduğunu iddia ettiği cismi gösterdi. İ.T. tarafından sanal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde daha fazla izlenmek için kurgu hazırladıklarını belirten İ.T., olayın gerçeği yansıtmadığı söyledi. İşlemlerinin ardından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu'ndan adliyeye sevk edilen İ.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakılırken, haftada iki gün adliye mescidini temizleme cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

