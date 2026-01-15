Haberler

Sanal medyada suç örgütü propagandasına 325 gözaltı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya platformlarında suç örgütlerini övücü paylaşımlar yapan 325 şüphelinin yakalandığını ve operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya üzerinden suç örgütlerini övücü/silahlı paylaşım yapan kişilere yönelik yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda 325 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen operasyonları sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda, sanal medya üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, örgütsel faaliyetleri duyurmayı amaçladıkları, suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sanal medyaya taşımaya çalıştıkları belirlenen 325 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; 41 ruhsatsız tabanca, 36 av tüfeği, 25 kurusıkıdan çevrilme tabanca ve 1 AK-47 tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
