Haberler

Sanal medya ünlüsü kasaba silahlı saldırı: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da kasap Bakır Minare ve kalfası İsmail Polat, iş yerinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. İhbar üzerine hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumları iyi.

ŞANLIURFA'da sanal medya ünlüsü kasap Bakır Minare (45) ile kalfası İsmail Polat, (43) iş yerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kasap Bakır Minare ile kalfası İsmail Polat çalışırken, dükkana gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Ayaklarından yaralanan Minare ile kalfası kanlar içinde yere yığıldı. Yaralılara ilk müdahaleyi komşu esnaf yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bakır Minare ile kalfası İsmail Polat'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırganların eşkalini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1. Lig'de müthiş maç! Rakibini ilk 40 dakikada gole boğdular

1. Lig'de müthiş maç! Rakibini İlk 40 dakikada gole boğdular
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

Yılmaz Güney'i topa tutan savcı, iki sanatçıyı göklere çıkardı
İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
1. Lig'de müthiş maç! Rakibini ilk 40 dakikada gole boğdular

1. Lig'de müthiş maç! Rakibini İlk 40 dakikada gole boğdular
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

Artvinli kardeşler tesadüfen fark etti: Ciddi bir güvenlik açığı var
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda

Halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuğa rağmen yüz binler sokakta