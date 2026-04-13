Haberler

Çorum merkezli 4 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum merkezli yapılan operasyonda, sanal medya üzerinden sahte ödeme linkleriyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 7 kişi tutuklandı. Operasyon, 22 milyon TL haksız kazanç sağlandığı tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirildi.

ÇORUM merkezli 4 ilde, sanal medya üzerinden sahte ödeme linkleriyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarına yönelik çalışma başlattı. Ocak-Nisan 2026 tarihleri arasında yürütülen 3 aylık teknik ve fiziki takipte, sanal medya siteleri üzerinden ilan vererek, vatandaşları sahte ödeme linkleriyle dolandıran 7 kişinin çok sayıda eylem gerçekleştirdiği ve yaklaşık 22 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için 7 Nisan saat 07.00'de Çorum merkezli Adana, Aydın ve Gaziantep illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, 7 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Çorum'a getirildi. Bugün adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

