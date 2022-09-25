San Francisco Golden Gate Köprüsü üzerinde sis
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Golden Gate köprüsünün drone görüntüleri Golden Gate köprüsünü izleyen insanlar ABD'nin California eyaletinde bulunan San Francisco kentinin simgesi olan Golden Gate Köprüsü üzerinde etkili olan sis, Sausalito'nun Marin Headlands'ten görüntülendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Golden Gate köprüsünün drone görüntüleri
Golden Gate köprüsünü izleyen insanlar
ABD'nin California eyaletinde bulunan San Francisco kentinin simgesi olan Golden Gate Köprüsü üzerinde etkili olan sis, Sausalito'nun Marin Headlands'ten görüntülendi.
Kaynak: AA / Tayfun Coşkun - Güncel