San Francisco Golden Gate Köprüsü üzerinde sis Güncel Haberler GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Golden Gate köprüsünün drone görüntüleri Golden Gate köprüsünü izleyen insanlar ABD'nin California eyaletinde bulunan San Francisco kentinin simgesi olan Golden Gate Köprüsü üzerinde etkili olan sis, Sausalito'nun Marin Headlands'ten görüntülendi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Golden Gate köprüsünün drone görüntüleri Golden Gate köprüsünü izleyen insanlar ABD'nin California eyaletinde bulunan San Francisco kentinin simgesi olan Golden Gate Köprüsü üzerinde etkili olan sis, Sausalito'nun Marin Headlands'ten görüntülendi. Güncel Kaynak: AA / Tayfun Coşkun Tam Gemi Şok Denemeleri San Francisco California Güncel Haberler

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