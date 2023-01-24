SAN FRANCİSCO - Golden Gate Köprüsü için sismik güçlendirme projesi kapsamında 400 milyon dolar hibe desteği Güncel Haberler ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Golden Gate Köprüsü'ne, güçlü depremlere karşı köprünün daha dirençli hale getirilmesini amaçlayan proje kapsamında, federal hükümet tarafından altyapı tasarısından karşılanacak hibe desteği, San Francisco kentinde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Golden Gate Köprüsü'ne, güçlü depremlere karşı köprünün daha dirençli hale getirilmesini amaçlayan proje kapsamında, federal hükümet tarafından altyapı tasarısından karşılanacak hibe desteği, San Francisco kentinde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Toplantıya Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de katıldı. Güncel Kaynak: AA / Tayfun Coşkun San Francisco Kaliforniya Hükümet Güncel Haberler

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