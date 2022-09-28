SAN FRANCİSCO - ABD'de mazgallardan yükselen buhar Güncel Haberler ABD'nin San Francisco kentinde devasa kazanlarda üretilen buhar, şehrin altına döşenen borularla bazı bina ve iş yerlerinin ısıtma ve soğutma sistemleri için kullanılıyor. ABD'nin San Francisco kentinde devasa kazanlarda üretilen buhar, şehrin altına döşenen borularla bazı bina ve iş yerlerinin ısıtma ve soğutma sistemleri için kullanılıyor. Yer altındaki borularının üzerine düşen suyun ısınmasıyla ortaya çıkan buhar, mazgallardan yükselerek San Francisco sokaklarına yayılıyor. Güncel Kaynak: AA / Tayfun Coşkun Tam Gemi Şok Denemeleri San Francisco Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› SAN FRANCİSCO - ABD'de mazgallardan yükselen buhar - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.