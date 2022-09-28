SAN FRANCİSCO - ABD'de mazgallardan yükselen buhar
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ABD'nin San Francisco kentinde devasa kazanlarda üretilen buhar, şehrin altına döşenen borularla bazı bina ve iş yerlerinin ısıtma ve soğutma sistemleri için kullanılıyor.
ABD'nin San Francisco kentinde devasa kazanlarda üretilen buhar, şehrin altına döşenen borularla bazı bina ve iş yerlerinin ısıtma ve soğutma sistemleri için kullanılıyor. Yer altındaki borularının üzerine düşen suyun ısınmasıyla ortaya çıkan buhar, mazgallardan yükselerek San Francisco sokaklarına yayılıyor.
Kaynak: AA / Tayfun Coşkun - Güncel