San Diego kentindeki İslam Merkezi'ne saldırıya ait olduğu öne sürülen görüntüler paylaşıldı

ABD'nin California eyaletindeki San Diego İslam Merkezi'ne 18 Mayıs'ta düzenlenen ve 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde 2 saldırganın binaya girip ateş açtığı görülüyor. FBI, saldırganların internet üzerinden tanıştığını ve din karşıtı nefret içerikleri paylaştığını açıkladı.

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 2 saldırganın ellerinde silahlarla binaya girerek etrafa ateş açtığı yer alıyor.

Söz konusu canlı yayın görüntülerinin, 18 Mayıs'ta California'daki San Diego İslam Merkezi'ne düzenlenen, 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırının şüphelilerine ait olduğu öne sürüldü.

FBI yetkilileri, saldırıya ilişkin düzenledikleri basın toplantısında, 17 ve 18 yaşlarındaki iki saldırganın internet ortamında tanıştığını, İslam dahil birçok din karşıtı nefret içeriklerini paylaştıklarını ve bu tür forumlarda yer aldıklarını ifade etmişti.

2 saldırganla bağlantılı evlerde yapılan aramalarda toplam 30 ateşli silahın ele geçirildiğini belirten yetkililer, saldırganların başka saldırı planlarının olup olmadığının araştırıldığını kaydetmişti.

San Diego İslam Merkezi'ne saldırı

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne 18 Mayıs Pazartesi günü silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, 2 saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp
