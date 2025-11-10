San Antonio'da silahlı saldırı: 3 ölü, saldırgan intihar etti
Texas eyaletinin San Antonio kentinde bir iş yerinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Saldırgan, 21 yaşındaki Jose Hernandez Galo'nun olay sonrası intihar ettiği belirlendi. Yetkililer saldırının nedenine dair soruşturma başlattı.
- ABD'nin Texas eyaletindeki San Antonio kentinde bir peyzaj malzemeleri şirketinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü.
- Saldırgan 21 yaşındaki Jose Hernandez Galo, saldırı sonrası intihar etti.
- Yetkililer olayın rastgele bir saldırı olmadığını ve nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
ABD'nin Texas eyaletine bağlı San Antonio kentinde bir iş yerinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, saldırgan intihar etti. San Antonio Polis Departmanından dün yapılan açıklamaya göre, San Antonio kentindeki bir peyzaj malzemeleri şirketinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi öldü.
SALDIRGAN 21 YAŞINDA
Saldırganın, 3 iş arkadaşını vurması üzerine panikleyen çalışanlar binadan dışarı çıktı. Ekipler, olayı soruşturmak için bölgeye intikal ettikten birkaç saat sonra saldırganın cansız bedenini buldu. İntihar ettiği anlaşılan saldırganın, 21 yaşındaki Jose Hernandez Galo olduğu tespit edildi. Yetkililer, olayın rastgele bir saldırı olmadığını ancak saldırının nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.