SAN ANTONİO - ABD'de terk edilmiş kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 51'e çıktı ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde terk edilmiş kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 51'e yükseldi. ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde terk edilmiş kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 51'e yükseldi. Yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalışan ve kaçak işçi oldukları tahmin edilen güney Amerikalı göçmenlerin 22'sinin Meksika, 7'sinin Guatemala ve 2'sinin Honduras vatandaşı olduğu, kalanların ise henüz kimlik tespit çalışmalarının tamamlanmadığı bildirildi. Göçmenlerin bulunduğu alanda gerçekleştirilen anma törenine katılanlar gözyaşlarını tutamadı.Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Bucaro, kamyonun bulunduğu bölgeyi ziyaret ederek gazetecilere açıklamalarda bulundu. AA / Tayfun Coşkun - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Guatemala Teksas Güncel Haberler

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