Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Son 16'da
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Shkëndija'yı 4-0 mağlup ederek toplamda 5-0'lık skorla son 16 turuna adını yazdırdı. İlk yarıda golsüz eşitlikle tamamlanan maçın ikinci yarısında kontrolü eline alan Samsunspor, galibiyeti elde etti.
(İSTANBUL) - Samsunspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Shkëndija'yı 4-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar toplamda 5-0'lık skorla adını son 16 turuna yazdırdı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk maçı 1-0 kazanan Samsunspor, rövanşta Shkëndija'yı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Samsunspor, Ntcham, Ndiaye ve Marius'un (2) kaydettiği gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.
İki maç sonunda rakibine 5-0 üstünlük sağlayan Karadeniz temsilcisi, tarihinde ilk kez UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.
Muhtemel rakipler
Samsunspor'un son 16 turundaki rakibi, Rayo Vallecano veya Shakhtar Donetsk olacak.
Son 16 turunda ilk maç 12 Mart'ta Samsun'da, rövanş karşılaşması ise 19 Mart'ta deplasmanda oynanacak.