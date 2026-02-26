Haberler

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Son 16'da

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Shkëndija'yı 4-0 mağlup ederek toplamda 5-0'lık skorla son 16 turuna adını yazdırdı. İlk yarıda golsüz eşitlikle tamamlanan maçın ikinci yarısında kontrolü eline alan Samsunspor, galibiyeti elde etti.

(İSTANBUL) - Samsunspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Shkëndija'yı 4-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar toplamda 5-0'lık skorla adını son 16 turuna yazdırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk maçı 1-0 kazanan Samsunspor, rövanşta Shkëndija'yı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Samsunspor, Ntcham, Ndiaye ve Marius'un (2) kaydettiği gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

İki maç sonunda rakibine 5-0 üstünlük sağlayan Karadeniz temsilcisi, tarihinde ilk kez UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

Muhtemel rakipler

Samsunspor'un son 16 turundaki rakibi, Rayo Vallecano veya Shakhtar Donetsk olacak.

Son 16 turunda ilk maç 12 Mart'ta Samsun'da, rövanş karşılaşması ise 19 Mart'ta deplasmanda oynanacak.

Kaynak: ANKA
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum

Uğurcan'dan ima dolu paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
Hillary Clinton'ın Epstein ifadesinde kaos: Oturumdan fotoğraf sızdırıldı, duruşma durdu!

Hillary Clinton'ın Epstein ifadesinde kaos! Oturuma ara verildi
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?

İlk kez paylaşıldı! Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler

Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler