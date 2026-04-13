Havza'da Samsunspor maçları öncesi güvenlik toplantısı yapıldı

Havza'da, Samsunspor'un oynayacağı maçlar öncesi yol güvenliği ve asayiş toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Mustafa Ayvat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Fazlı Düzenli katıldı.

Toplantıda, Samsunspor'un 19 Nisan'da Beşiktaş, 23 Nisan'da Trabzonspor ve 3 Mayıs'ta Galatasaray ile oynayacağı maçlar nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda yaşanabilecek yoğunluk, yol güvenliği ve asayiş konularında alınacak tedbirler ele alındı.

Ayvat, Havza'nın konumu nedeniyle bayram, tatil ve bu tür organizasyonlarda bölgede trafik yoğunluğu yaşanabildiğini belirterek, "Maçların oynanacağı tarihlerde maç öncesi ve maç sonrası dönüş yolunda trafik akışının bozulmaması ve taraftarların güven içinde seyahat etmesi için emniyet ve jandarma ekiplerimiz tarafından yol güvenliğini sağlamak ve asayişi sağlamak adına gerekli her türlü tedbir alınacak." dedi.