Samsunlu tenisçi Kuzey Kerem Bayrak milli takıma seçildi

Samsun Green Golf Tenis Kulübü sporcusu Kuzey Kerem Bayrak, Samsun'da düzenlenen 16 Yaş Tenis Milli Takım Belirleme Turnuvası'nda şampiyon olarak ilk kez milli takım kadrosuna seçildi.

Başantrenör Seracettin Turan, başarının tesadüf olmadığını belirtirken, Kuzey Kerem Bayrak da milli formayla ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için daha çok çalışacağını söyledi.

Turan, Kuzey Kerem Bayrak'ın ortaya koyduğu performansın uzun süredir yapılan planlı ve disiplinli çalışmanın sonucu olduğunu belirterek, "Bu şampiyonluk tesadüf değil. Kuzey uzun süredir planlı ve disiplinli şekilde çalışıyor. Milli takım seviyesine hazır olduğunu biliyorduk. İlk kez milli takıma seçilmesi hem kulübümüz hem de Samsun adına büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.