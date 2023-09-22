Samsung Türkiye Deniz Kirliliğiyle Mücadelede 10 Ton Atık Ağ Temizledi

Samsung Türkiye'nin desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında denizden 10 tonun üzerinde atık ağ çıkarıldı. Deniz kirliliğine dikkat çekmek ve biyoçeşitliliği korumak amacıyla yapılan çalışmada, Muğla'nın Bozburun beldesinde atık ağlar temizlendi. Samsung Türkiye, çevresel sorumluluğunu yerine getirme yolunda ilerlediğini belirtti.

Samsung Türkiye'nin desteğiyle deniz kirliliğine dikkati çekmek ve biyoçeşitliliği korumak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında denizden 10 tonun üzerinde atık ağ çıkarıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, denizlerde yıllarca varlığını sürdürebilen ve milyonlarca deniz canlısının yaşamını etkileyen, kaybolan veya bırakılan ağlar, en tehlikeli plastik atıklardan biri olarak biliniyor.

Samsung Electronics Türkiye, Akdeniz Koruma Derneği'nin Endangered Landscapes Programme ve Blue Marine Foundation ile iş birliği yaparak gerçekleştirdiği "Bozburun Clean-Up Operasyonu"nun bir bölümüne destek verdi. Bu proje çerçevesinde, Muğla'nın Bozburun beldesinde başlatılan çalışmada, denizde yıllardır duran atık ağlar temizlendi.

Proje kapsamında Bozburun'da 10 tonun üzerinde atık ağ toplandı. Kaybolan veya bırakılan, tekrar yüzeye çıkarılamayan bu ağlar, yıllar boyunca çeşitli deniz canlılarının yaşam alanlarına tuzak olarak kalıyor. Çıkarılan ağların bir kısmı, Samsung Türkiye ve Onaranlar Kulübü iş birliğiyle dönüştürüldü.

Deniz akıntıları ve rüzgarların etkisiyle sürüklenen atık ağlar, balıklara, deniz memelilerine ve diğer deniz canlılarına dolanıp hayatlarını kaybetmelerine neden olurken, bölgedeki habitata da büyük zarar veriyor.

"Adımlarımız, gelecekte de bu alandaki çalışmalarımızın genişlemesiyle sürecek"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Samsung Electronics Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, Samsung'un çevresel vizyonu, enerji ve su tüketiminin azaltılması, sıfır karbon emisyonu hedefi, yenilenebilir enerji kullanımı gibi geniş kapsamlı taahhütleri bünyesinde barındırdığını bildirdi.

Ürün yaşam döngüsünün tamamını kapsayarak ham madde tedarikinden atıkların geri dönüştürülmesine kadar uzanan bir yaklaşım benimsediklerini kaydeden Azdemir, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu vizyon, geri dönüştürülmüş malzeme kullanımının artırılmasıyla doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyor. Örneğin yeni katlanabilir cihazlarımız Samsung Galaxy Z Flip5 ve Z Fold5'te önceki modellere göre daha geniş bir geri dönüştürülmüş malzeme yelpazesi kullanıldı.

Samsung olarak, sürdürülebilirliği ve inovasyonu birleştirerek geleceğe yönelik sözlerimizi güçlendirirken çevresel sorumluluğumuzu yerine getirme yolunda ilerliyoruz. Bu kapsamda bir örnek teşkil ettiğini düşündüğüm bu projenin gerçekleştirilmesi dolayısıyla son derece mutlu ve gururluyum."