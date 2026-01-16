Haberler

Samsun'da karla mücadele sürüyor

Güncelleme:
Samsun'un Yakakent ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle belediye ekipleri, yolların açık kalması için gece gündüz çalışıyor. Kar küreme ve tuzlama faaliyetleri sürdürülürken, sürücüler kış lastiği kullanmaları konusunda uyarılıyor.

Samsun'un Yakakent ilçesinde etkili olan yoğun kar sonrası belediye ekipleri ilçede ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, özellikle yüksek kesimler ve kırsal mahallelerde yolların açık kalması için gece mesai yapıyor.

Kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat edebilmesini sağlayan ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarlara da anında müdahale ediyor.

Yetkililer, kış lastiği olmadan trafiğe çıkılmaması gerektiğini belirterek, sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

