Samsun'da dalgalar sahil şeridine zarar verdi

Samsun'un Yakakent ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, sahil şeridinde büyük zararlara yol açtı. Dalgaların etkisiyle yürüyüş yolundaki parke taşları yerinden söküldü, kaldırımlar parçalandı ve istinat duvarları yıkıldı.

Denizden gelen taş ve molozların sahil bandını kapladığı görüldü.

Yetkililer, özellikle balıkçıları ve sahilde bulunanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
